Jetzt ist auch der Wochenmarkt in Aalen eine hundefreie Zone

„Wir müssen draußen bleiben.“ An Schilder mit diesem Hinweis haben sich Hundebesitzer vor einigen Geschäften in Aalen mittlerweile gewöhnt. Dass sie jetzt aber auch ihre Hunde nicht mehr auf den Aalener Wochenmarkt mitnehmen dürfen, verärgert viele.

Laut Marktsatzung war dies mit Ausnahme von Blindenhunden allerdings schon immer verboten, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Bislang seien Hunde nur geduldet gewesen. Da sich die Beschwerden von Bürgern und Beschickern in der vergangenen Zeit jedoch gehäuft hätten, habe die Stadt reagiert und vor rund zwei Wochen Aufsteller an den Eingängen zum Wochenmarkt platzieren lassen, die deutlich machen, dass die Fußgängerzone zu Marktzeiten für Hunde tabu ist. Im übrigen ist es auch in Schwäbisch Gmünd verboten, Hunde mit auf den Wochenmarkt zu nehmen, während man in Stuttgart damit keine Probleme hat. Das Thema wird in der Rems-​Zeitung vom. Mai ausführlich behandelt.

