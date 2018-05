Sport | Freitag, 25. Mai 2018 Freitag, 25. Mai 2018

Normannia Gmünd hat die Situation angenommen

Der drittletzte Spieltag in der Fußball-​Verbandsliga steht vor der Tür. Nach wie vor steht Normannia Gmünd an der Tabellenspitze, hat mit dem abstiegsbedrohten VfL Pfullingen an diesem Samstag ( 15 . 30 Uhr) jedoch eine ganz harte Nuss zu knacken.

Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger gratulierte nach den heiß umkämpftenMinuten FCN-​Trainer Holger Traub indirekt bereits zur Meisterschaft, obwohl sein Team soeben den Tabellenführer geschlagen hatte und auf vier Punkte herangerückt war. „Das konnte ich gar nicht einordnen. Vieles ist auch Politik. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich das Mikrofon noch einmal ergreifen sollte, habe es dann aber gelassen. Das ist absoluter Blödsinn“, sagt Traub fast eine Woche danach.In dieser Woche zählte das, was für die Normannia schon die ganze Runde zählt: der nächste Gegner – und der heißt Pfullingen. „Das Spiel wird es in sich haben. Die Pfullinger kämpfen ums Überleben und werden alles in diese Partie reinschmeißen. Für den VfL ist es ein Alles-​Oder-​Nichts-​Spiel“, geht Traub von einer ganz schwierigen Aufgabe für seine Mannschaft aus. Die Hiobsbotschaft schickte er auch gleich voraus: Andreas Mayer wird auch gegen Pfullingen nicht spielen können, das hatte man unter der Woche bereits abgewogen.

