FCN verteidigt Spitze souverän

Die Gmünder Normannia zeigte sich nach der unglücklichen Niederlage vor einer Woche in Hollenbach nun gegen den abstiegsbedrohten VfL Pfullingen unbeeindruckt und siegte im Heimspiel hoch verdient mit 5 : 0 ( 3 : 0 ). Da Verfolger Dorfmerkingen mit 1 : 2 gegen Neckarrems verlor, hat sich der Kreis der Titelanwärter um eine Mannschaft verkleinert.

Die Tore für die Normannia erzielten Bauer (), Kolb () und Pfeifer per Elfmeter. Sollte der VfL Ilshofen sein Nachholspiel am Mittwoch bei Calcio Leinfelden Echterdingen nicht gewinnen, könnten die Gmünder mit einem Heimsieg am Samstag gegen Neckarrems die Meisterschaft schon perfekt machen.

