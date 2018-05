Sport | Samstag, 26. Mai 2018 Samstag, 26. Mai 2018

Germania Bargau kann der SG Bettringen den Gnadenstoß versetzen

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Für die SG Bettringen steht nach dem 1 : 3 gegen den TSGV Waldstetten an diesem Sonntag bereits das nächste Fußball-​Landesliga-​Derby an. Zu Gast hat man Germania Bargau, die den Bettringern den Gnadenstoß in Richtung Bezirksliga versetzen könnte. Anpfiff dieser Partie ist am Sonntag um 15 Uhr.

32

1

4

1

0

„Wenn Bettringen gegen uns verliert, dann dürfte es das wohl gewesen sein. Darauf möchten wir uns in diesem Spiel aber gar nicht konzentrieren, sondern nur auf unser Spiel schauen“, sagt Bargaus Trainer Stefan Klotzbücher. Die Bargauer stehen trotz der zuletzt erlittenen beiden Niederlagen mitPunkten ordentlich da, haben aber in der vergangenen Woche gegen den direkten Konkurrenten Echterdingen einen Matchball nicht verwandeln können. Ohnehin glaubt Klotzbücher nicht daran, dass ein weiterer Sieg zum Klassenerhalt reichen würde. „Ich denke, dass es spannend bis zum Schluss bleiben wird und wir noch vier bis fünf Punkte benötigen werden.“ Dennoch würden seine Mannen bei eigenem Erfolg einen gehörigen Schritt in Richtung Rettung machen, fügt er an. Anders die Stimmung bei der SG Bettringen, die auch noch die Bürde, dasaus dem Hinspiel auszumerzen, als Rucksack mit sich herumschleppt. „In diesem Duell haben wir einzig bis zumgut gespielt. Diese dürftige Leistung kann uns für das Rückspiel eigentlich nur motivieren. Da hatten wir uns mit unseren Fehlern selbst bestraft“, so SGB-​Trainer Bernd Maier.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 54 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!