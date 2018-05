Ostalb | Samstag, 26. Mai 2018 Samstag, 26. Mai 2018

Zehnter Kunstmarkt im Rathaus in Böbingen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: en

Zur Vernissage des bereits zehnten Kunstmarktes – unter dem Motto „Phantasie-​Kreativität-​Kunst“ – begrüßte Bürgermeister Jürgen Stempfle die 19 Kunsthandwerker im Bürgersaal des Böbinger Rathauses. Der Schultes freute sich auch über eine große Anzahl von Besuchern – trotz des sommerlichen.

10

26

Die Musiker von „Leslie’s Bar Jazz“ sorgten mit ihrer Gute-​Laune-​Musik dafür, dass sich alle wohl fühlten und sich gut unterhalten konnten an diesem kurzweiligen Abend. Bürgermeister Stempfle zeigte sich begeistert von der Vielfalt, welche die Aussteller zeigten von Papier über Keramik, Holz, Schmuck, Acryl und Aquarelle, Stoff und Seifen.Bürgermeister Jürgen Stempfle freute sich bei Christine Bart, Brigitte Geller und August Freudenreich — als die Triebfedern für den Kunstmarkt seitJahren — mit einem Blumen– oder Süßigkeiten-​Strauß zu bedanken. Auch Rosa Morbitzer erhielt einen Blumenstrauß für ihr Engagement in der Gemeinde. Warum der Markt seit zehn Jahren so beliebt ist, steht am. Mai in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 37 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!