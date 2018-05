Ostalb | Sonntag, 27. Mai 2018 Sonntag, 27. Mai 2018

Böbinger Kunstmarkt und Feuerwehrhocketse

Fotos: Gerhard Nesper

Bei schönstem Sommerwetter fand am Wochenende der Böbinger Kunstmarkt statt und gleichzeitig auch die Hocketse der Feuerwehr, die den Besuchern auch eine Schauübung bot.

Neunzehn Künstlerinnen zeigten ihre Objekte aus allen möglichen Werkstoffen wie z.B. Beton, Holz, Keramik, Ton und Stoff. Aber auch Schmuck, Aquarelle, Gehäkeltes , Gestricktes, Genähtes und vieles andere mehr wurde den Besuchern präsentiert. Am Sonntag dann zeigten die ehrenamtlichen Floriansjünger um ihren Kommandanten Dominik Ebert in einer Schauübung, was sie in Bezug auf Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und Lebensrettung so alles drauf haben. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

