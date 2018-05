Sport | Sonntag, 27. Mai 2018 Sonntag, 27. Mai 2018

Germania Bargau schießt die SG Bettringen in die Bezirksliga

Am drittletzten Spieltag der Fußball-​Landesliga hat Germania Bargau mit einem 4 : 0 -Erfolg beim Lokalrivalen SG Bettringen einen Strich unter den Abstieg der gastgebenden SGB gemacht. Die Germania dagegen darf mit nun 35 Punkten wohl schon einmal für die kommende Landesligasaison planen

„Bargau hat das Spiel verdient gewonnen, war viel aggressiver. Dass wir jetzt ausgerechnet nach der Partie gegen Bargau runtergehen, ist nun einmal so, ist aber für mich auch kein Beinbruch. Vor zwei Jahren sind wir in Bargau aufgestiegen und haben dort gefeiert“, resümierte SGB-​Trainer Bernd Maier.Bargau war zunächst feldüberlegen, ohne jedoch zunächst zu Chancen zu kommen. Die Gastgeber, die sich zunächst aufs Kontern konzentrierten, waren da einen Tick gefährlicher, wenngleich die Hundertprozenter ausblieben. Johannes Eckl schloss nach einem Sololauf aus der Distanz ab, stellte Lukas Huttenlauch jedoch vor keine Probleme (. Minute). Eine Flanke Eckls erreichte Lorenz Hinderberger nicht (.). Mehr und mehr übernahmen die Hausherren das Kommando und die Germania war plötzlich das konternde Team. Das machte sie allerdings ziemlich gut. Tobias Klotzbücher schnappte sich das Leder in Höhe der Mittellinie, profitierte dann noch von einem haarsträubenden Fehler des Bettringers Florian Müller und bediente dann in der Mitte Christian Kreutter, der dasfür die Gäste besorgte (.). Das nennt man wohl effektiv, es war die erste Chance der Bargauer.

