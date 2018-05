Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 27. Mai 2018 Sonntag, 27. Mai 2018

Imker freuen sich über reiche Blütenhonigernte

Nicht nur die Menschen haben den warmen Frühling mit den vielen beinahe schon sommerlichen Tagen genossen. Auch die Bienen haben von den Wetterbedingungen profitiert und konnten viel Honig produzieren. Nun hoffen die Imker auf Waldhonig.

20

Kilogramm Blütenhonig pro Volk hat Imker Jochen Renner in den letzten Tagen geerntet. „Im Mai ging es ab. Da hat es geblüht und gleichzeitig war es warm, so dass die Bienen fliegen konnten. Innerhalb von eineinhalb Wochen waren die Waben da voll.“ Wie wichtig die Blühstreifen am Rand von Feldern, in den Städten und Gärten sind und welch erfreuliches Umdenken Renner feststellt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

