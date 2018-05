Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 27. Mai 2018 Sonntag, 27. Mai 2018

Maimarkt: Neuerungen kommen gut an, Besuchermassen fehlen

Auch wenn der Umsatz nicht der beste ist, ist Schausteller Niccolo Weiß davon überzeugt, dass der Gmünder Maimarkt großes Potential hat. Er übt sich in Geduld. Das tut auch Festwirt und Organisator Dietmar Kübler, der mit großem Bewirtungsbereich und Live-​Musik ebenso für eine Neuerung gesorgt hat wie mit einem separaten Familienbereich mit vielen Hüpfburgen.

Es sei, so findet Weiß, für alles gesorgt. Die Qualität der Fahrgeschäfte sei top. Es gebe nicht viele kleine Rummelplätze, die solch eine tolle Qualität haben. Zuversichtlich stimmte ihn am Sonntagabend vor allem eines: „Die Leute, die kamen, waren zufrieden.“ Warum er auch die Schausteller in der Pflicht sieht, wie sich seine Kollegen äußerten und warum auch Organisator Dietmar Kübler positiv in die Zukunft blickt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

