Naturfreundehaus Himmelreich: Schließung abgewendet

Vor eineinhalb Jahren noch stand das Naturfreundehaus Himmelreich kurz vor der Schließung. Händeringend wurde nach weiteren Ehrenamtlichen gesucht. Über eine drohende Schließung spricht heute keiner mehr; neue Hüttendienstler konnten gewonnen werden.

Viele Ehrenamtliche waren es nicht mehr, die vor eineinhalb Jahren für das Naturfreundehaus Himmelreich tätig waren. Standen in der Vergangenheit fünf Gruppen mit jeweils sechs oder sieben Personen zur Verfügung, waren es Endenur noch zwei Gruppen. Wie es gelang, neue Ehrenamtliche zu gewinnen und warum die Einnahmen gerade in diesem Jahr so wichtig sind für das Naturfreundehaus, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

