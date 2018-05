Sport | Montag, 28. Mai 2018 Montag, 28. Mai 2018

Christian Strobel wechselt vom TSGV Waldstetten zur SG Bettringen

Die Personalplanung nahezu abgeschlossen für die kommende Spielzeit hat Landesliga-​Absteiger SG Bettringen. Mit Christian Strobel vom TSGV Waldstetten ist es den Bettringern gelungen, einen hochkarätigen Neuzugang an den Strümpfelbach zu holen.

„Wir sind überzeugt, dass uns Christian mit seiner Art Fußball zu spielen weiterbringt und eine große Bereicherung für die SG Bettringen ist. Er bringt die Erfahrung vonLandesligaeinsätzen mit und kann in der Defensive nahezu alle Positionen spielen. Zudem ist er ehrgeizig, zweikampfstark und ist sich auf dem Platz für nichts zu schade“, beschreibt Teammanager Oliver Glass die Attribute des-​Jährigen. Christian Strobel „freut sich auf die neue Herausforderung“ und möchte in Bettringen vor allen Dingen wieder „Spaß am Fußball haben“. Mit Christian Strobel haben die Bettringer bereits den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

