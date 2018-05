Blaulicht | Montag, 28. Mai 2018 Montag, 28. Mai 2018

Motorradfahrer schwer verletzt

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer hat am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Kopf– und Gesichtsverletzungen erlitten.

58

16

298

57

5500

Der-​Jährige war umUhr als letzter einer Gruppe von drei Motorradfahrern mit seiner Honda auf der Bvon Seelach in Richtung Geschwend unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er infolge eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden BMW Cabrio einer-​Jährigen zusammen. Anschließend prallte der Motorradfahrer gegen eine Leitplanke und kam im Straßengraben zum Liegen.Trotz Schutzhelm erlitt der Motorradfahrer schwere Gesichts– und Kopfverletzungen. Er wurde zunächst in das Krankenhaus Mutlangen eingeliefert und anschließend in eine Spezialklinik verlegt. Bei dem Unfall war ein Gesamtschaden von circaEuro entstanden.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!