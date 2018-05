Schwäbisch Gmünd | Montag, 28. Mai 2018 Montag, 28. Mai 2018

Was für den Stadtteil Hussenhofen wichtig ist

Fotos: gbr

Bezüglich des Remsufers stellte der Ortsvorsteher in Aussicht, dass in Kürze alles wieder schön grün sein wird. Zahlreiche Pflanzen werden schon jetzt beziehungsweise im Herbst gesetzt. Thomas Kaiser berichtete auch von der Schaffung eines Spielplatzes mit einem schiffsförmigen Spielgerät sowie von Hochbeeten für die Mozartschule.

„Die Schülerzahlen steigen ja in Hussenhofen – da wird es im bisherigen Schulhof inzwischen schon etwas eng!“, unterstrich der Ortsvorsteher. Was dem Ortschaftsrat im Hinblick auf das kommende Jahr wichtig ist, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Mai.

