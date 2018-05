Rems-Murr | Dienstag, 29. Mai 2018 Dienstag, 29. Mai 2018

Alfdorfer Firma investiert viel in die Zukunft

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Eduard Kessler

„Wir wollen mit führend in der Blechbearbeitung sein“ sagt Günter Pflüger. Der 56 -​Jährige hat mit seiner Alfdorfer Firma PB Metech gute zwei Millionen Euro in modernste Maschinen investiert, die die langfristige Entwicklung des Unternehmens sichern sollen.

1999

35

56

Seitist Günter Pflüger selbstständig. Sein Unternehmen – ein reiner Familienbetrieb – ist kontinuierlich aufMitarbeiter gewachsen. Blechbearbeitung in jeder Form ist die Kernkompetenz von PB Metech. Und da seine beiden Töchter später einmal die Firma übernehmen wollen, denkt der-​Jährige weit in die Zukunft. Wofür Pflüger investiert hat und wie die Zukunftspläne der Firma aussehen, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!