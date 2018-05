Kultur | Dienstag, 29. Mai 2018 Dienstag, 29. Mai 2018

Ausstellung im Prediger mit Werken von Gerda Bier

Foto: Joachim Haller

Gerda Bier, geboren 1943 und Trägerin des Erich-​Heckel-​Preises, gehört zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten Süddeutschlands. Seit ihrer Studienzeit an der Staatlichen Akademie für Werkkunst und der Hochschule der Künste in Berlin ( 1967 – 76 ) arbeitet sie als freischaffende Künstlerin.

In den nunmehr fastJahren künstlerischer Arbeit ist ein in sich schlüssiges Werk entstanden, das große Eindringlichkeit, Ernsthaftigkeit und Relevanz kennzeichnet. Mit rundausgewählten Skulpturen, Wand– und Bodenobjekten aus annäherndSchaffensjahren lässt die Ausstellung in der Galerie im Prediger ein ureigenes Œuvre sichtbar werden, das von einem zutiefst humanistischen Ansatz getragen wird. Die Eröffnung findet am Freitagabend statt. Wie die Künstlerin bei ihrer Arbeit vorgeht und wie ihre Werke den Blick des Betrachters verändern, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

