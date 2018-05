Sport | Dienstag, 29. Mai 2018 Dienstag, 29. Mai 2018

„Durch Bredis Brille“: Verdienter Bargauer Derbysieg

„Fußballtourist“ Claus „Bredi“ Breitenberger berichtet von Wochenende zu Wochenende über seine Amateurfußballreisen. Es ist seine Sicht der Dinge, nicht unbedingt die der Rems-​Zeitung.

So, nun zurück vom Derby aus Bettringen, wo der FC Germania Bargau einen am Ende auch der Höhe nach verdienten-Erfolg feiern konnte. Bei diesen hohen Temperaturen war es klar, dass derjenige einen Vorteil haben wird, der das erste Tor schießt. Und so hatte ich eigentlich erwartet, dass die Bettringer von Anfang an den Bargauern zeigen wollen, wer Herr im Haus ist. Diese Erwartung traf aber nicht ein und die Bargauer-Pausenführung entsprach absolut dem Spielverlauf. Und auch in der zweiten Halbzeit konnten die Bettringer dem Spiel keine Wende geben, so dass Bargau in regelmäßigen Abständen drei weitere Tore erzielen konnte und nun noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt benötigt, während Bettringen nun endgültig für die Bezirksliga planen kann. Schiri Marco Zauner hatte das insgesamt faire Derby gut im Griff und ich wünsche ihm, dass es zum Klassenerhalt in der Oberliga gereicht hat.Leider hat sich Bargaus Sven Weiner in der. Minute verletzt und ich hoffe, dass es kein Kreuzbandriss ist. An dieser Stelle gute Besserung. Bredi

