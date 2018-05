Sport | Dienstag, 29. Mai 2018 Dienstag, 29. Mai 2018

Erol Sabanov kehrt als Torwarttrainer zum VfR Aalen zurück

Foto: Schlipf

Erol Sabanov wird neuer Torwarttrainer beim VfR Aalen Erol Sabanov kehrt in neuer Funktion zu seinem Heimatverein VfR Aalen zurück: Der 44 -​Jährige übernimmt das Amt des Torwarttrainers und wird damit Nachfolger von Timo Reus. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2020 .

Sabanov kennt die Schwarz-​Weißen wie kaum ein anderer: Er durchlief die komplette Jugend beim VfR, rückteaus dem Nachwuchs– in den Aktivenbereich auf. Als unumstrittener Führungsspieler trug Sabanov über Jahre die Kapitänsbinde und verließ den VfRin Richtung. FC Saarbrücken. Zuletzt war der gebürtige Aalener als Torwarttrainer beim Zweitligisten SV Sandhausen tätig. „Erol ist ein echtes VfR-​Urgestein. Wir freuen uns sehr, dass er in einer neuen Funktion den Weg zurück zu seinem Heimatverein gefunden hat. Von seiner Erfahrung und seiner Klasse werden alle unsere Torhüter im Profikader profitieren“, äußerte sich Hermann Olschewski.„Beim VfR nahm meine sportliche Karriere ihren Anfang, hier habe ich als Spieler unzählige tolle Momente erlebt. Ich freue mich sehr über die Rückkehr und darüber, wieder ein Teil des VfR-​Teams zu sein“, so Erol Sabanov.

