Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 29. Mai 2018

Klara Eisele feiert ihren 100 . Geburtstag

Sie schaut gerne Talkshows, am Liebsten „Hart aber fair“. Und sie hört gerne Musik – am Liebsten Operette und leichte Musik. Deutsch muss sie halt sein, weil sie kein Englisch kann. Klara Eisele war am Dienstag sichtlich in ihrem Element. Gut gelaunt und in Plauderlaune erzählte sie offen und charmant aus ihrem Leben. Und sie hat wahrhaftig viel zu erzählen. 100 Jahre liegen hinter ihr.

Der erste Weltkrieg lag in den letzten Zügen, als sie am. Maiin Schwäbisch Gmünd zur Welt kam. Sechs Monate nach ihrer Geburt war der Krieg aus. Sie besuchte später die Maria-​Kahle-​Schule, noch später arbeitete sie „beim Bidlingmaier“ – abbekannt als Bifora. Wie Klara Eisele ihren. Geburtstag gefeiert hat, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

