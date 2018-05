Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 03. Mai 2018 Donnerstag, 03. Mai 2018

Deutschkurs für Imame im Rathaus

Foto: esc

Einen Tag vor Beginn des Ramadan, am 15 . Mai, endet der Deutschkurs, den seit März die beiden Imame der Ditib-​Moschee in der Becherlehenstraße und ihre beiden Ehefrauen besuchen. Am Donnerstag fand eine Kursstunde im Gmünder Rathaus statt.

Da es in demUnterrichtsstunden fassenden Kurs nicht möglich ist, den Imamen Selcuk Lök und Süleyman Bayam die deutsche Sprache fließend beizubringen, liegt ein Schwerpunkt auch in der Vermittlung von Informationen. Dabei streift Professor Rudolf Wichard die Gmünder Geschichte genauso, wie wichtige Punkte der Gmünder Gegenwart – zum Beispiel die Tageszeitung, die Institutionen, die Kirchen und Religionsgemeinschaften der Stadt. Was sie bei Oberbürgermeistger Arnold erfuhren, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

