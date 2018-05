Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 03. Mai 2018 Donnerstag, 03. Mai 2018

Erster Spatenstich für Wohngebäude in der Buchstraße

Die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft erwarb im März 2017 das ehemalige Kreiswehrersatzamt in der Bismarckstraße. Direkt dahinter, wo ehemals Parkplätze waren, erstellt die VGW nun auch einen Neubau. Auf dem gesamten Areal werden 38 Wohnungen entstehen. Was VGW-​Chef Celestino Piazza und Baubürgermeister julius Mihm dazu sagten, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Im Bestandsgebäude – dem ehemaligen Kreiswehrersatzamt– entstehen, so VGW-​Chef Celestino Piazza,Wohnungen mit Zwei– bis Vierzimmerwohnungen. Sie werden zwischenundQuadratmeter groß sein, und liegen mit einer Kaltmiete vonEuro pro Quadratmeter unter dem aktuellen Mietspiegel der Stadt. Was noch auf dem Areal entstehen wird, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

