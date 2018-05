Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 03. Mai 2018 Donnerstag, 03. Mai 2018

Gmünd: Autoausstellung des HGV in der Ledergasse

Foto: Marcus Menzel

Bereits zum neunten Mal findet am Samstag, 5 . Mai, von 9 bis 17 Uhr die beliebte Autoausstellung „Gmünder Autohäuser machen Wünsche wahr“ in der Ledergasse statt. Ausgestellt wird im Bereich zwischen Gold– und Silberforum und dem Eingang der Ledergasse vom Marktplatz her.

Insgesamt werden am. MaiAutohäuser sowie drei weitere Aussteller zum Thema Mobilität ihre Produkte präsentieren. Wie in jedem Jahr, wird es auchviele Neuheiten zu erkunden geben. Das Thema Elektromobilität rückt weiter in der Vordergrund und wird am Samstag an den einzelnen Ständen sicherlich ausführlich diskutiert. Der Reinerlös kommt einem guten Zweck zugute. Er wird je zur Hälfte an „Gmünder machen Wünsche wahr“ und „Herzenswege“ gespendet. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Mai.

