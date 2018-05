Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 03. Mai 2018 Donnerstag, 03. Mai 2018

Gmünd: Jahresfest im Gästezentrum Schönblick

Seit 102 Jahren ist das christliche Gästezentrum Schönblick nicht mehr aus Schwäbisch Gmünd wegzudenken. Am 6 . Mai haben Besucher die Möglichkeit, die renovierten Gästezimmer, den Speisesaal und Festsaal sowie die Büros der Verwaltung zu besichtigen.

Das historische Gebäude wurde kernsaniert und die neu gestalteten Räume begeistern durch ihre lichtdurchflutete Modernität in historischem Ambiente. Freude und Dankbarkeit wird das Motto des Festgottesdienstes mit Stefan Kiene, Leiter der Klostermühle, sein. Informationen und Kurzweiliges für Jung und Alt erwarten die Festgäste am Nachmittag. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Mai.

