Hochschulmeisterschaften in Gmünd: Mit heißer Nadel gestrickt werden dennoch viele Teilnehmer erwartet

Am 10 . Mai findet die nächste Sportgroßveranstaltung in Schwäbisch Gmünd statt. Im Berufsschulzentrumwerden die deutschen Hochschulmeisterschaften Leichtathletik ausgetragen. Erwartet werden rund 300 Wettkampftreibende von 74 Hochschulen. Insgesamt 16 Disziplinen stehen auf dem Programm.

Die Vorfreude bei den Verantwortlichen auf dieses Großereignis steigt stündlich. Norbert Stein ist in Doppelfunktion bei den Meisterschaften dabei. Seit dem. April ist er an der PH Gmünd, wechselte von der Sporthochschule Köln auf die Ostalb. Zugleich ist er Vertreter des Allgemeinen Hochschulsport-​Verbandes (adh), ist Disziplinchef der Leichtathletik. „Es ist hier eine kleine und beschauliche Hochschule, dafür aber mit einem sehr sportaffinen Klima. Ich dachte mir, dass ich als Gastgeschenk gleich mal die Ausrichtung der Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik mitbringe“, sagt Stein schmunzelnd. Dabei sei er sofort auf offene Ohren gestoßen und wird in der Umsetzung von der LG Staufen und der Stadt Schwäbisch Gmünd tatkräftig unterstützt. „Die Idee wurde begeistert aufgenommen“, so Stein.Die PH ist der örtliche Ausrichter dieser Leichtathletik-​Veranstaltung in Kooperation mit der LG Staufen und der Stadt Schwäbisch Gmünd, die als Qualifikations-​Sportfest seitens des Deutschen Leichtathletik-​Verbands eingestuft wurde. Veranstalter dagegen ist der adh.

