Lieder aus Berlin in der Silberwarenfabrik Heubach

Die Chansonette aus Berlin ist nun zurück mit einem neuen Liederabend in der alten Heubacher Silberwarenfabrik.

Cornelia Schönwald ist dem Publikum von Kultur-​Mix-​Tour noch in lebendiger Erinnerung als leicht gestresste „Chansonette mit Liebeskummer“ in ihrem französischen Liederabend „Liebesgeschichten“ im Herbst, als sie mit gefühlvollen Chansons von Edith Piaf, Jaques Brel, Gilbert Becaud u. a. sowohl die komischen als auch die heiteren Facetten der Liebe besang. „Ne richtige Berliner Beere“, Lieder und Szenen, Sonntag,. Mai,Uhr, Kulturhaus Silberwarenfabrik in Heubach.

