Rechberg: Neues Feuerwehrhaus fertiggestellt

Baubeginn war im Spätsommer 2016 . Nun wird die Übergabe des neuen Feuerwehrhauses auf dem Rechberg in der Hohenstaufenstraße 26 – mit der Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges – am Samstag, 5 . Mai, ab 14 Uhr, gefeiert. Einen Tag später findet ein Tag der offenen Tür statt.

AbUhr beginnt die offizielle Einweihung mit Oberbürgermeister Richard Arnold. AbUhr geht es dann zur Floriansmesse auf den Hohenrechberg. Am Sonntag,. Mai, gibt es einen Tag der offenen Tür vonbisUhr. Bei Kaffee und Kuchen kann das Gebäude sowie das neue Fahrzeug begutachtet werden. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Mai.

