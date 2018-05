Sport | Donnerstag, 03. Mai 2018 Donnerstag, 03. Mai 2018

TV Straßdorf: Jugend forscht bei den Aktiven

Beim TV Straßdorf tut sich was. Zwei starke Jahrgänge in den Junioren haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Jochen Hegele dazu veranlasst, in der kommenden Saison mit einer zweiten Mannschaft in der Fußball-​Kreisliga an den Start zu gehen.

„Es ist bei uns nun bereits das zweite Jahr nacheinander, dass wir Jugendspieler mit richtig guter Qualität haben, die vom Alter her in den Aktivenbereich wechseln. Deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt Hegele den Schritt, der nun vollzogen wird. Dies ist um so bemerkenswerter in einer Zeit, in der es immer mehr Spielgemeinschaften gibt beziehungsweise Mannschaften sich mangels Personals vom Spielbetrieb zurückziehen. Erst in dieser Runde haben sich beispielsweise der TV Herlikofen II und der TSB Gmünd II vom Spielbetrieb der Kreisliga B I abgemeldet. „Das geht natürlich auch nicht immer. Wir merken auch, dass es grundsätzlich schwieriger wird, Jugendmannschaften aufzustellen, gar keine Frage. Wir haben aber so viele gute Jugendliche, die nun rauskommen, denen möchten wir bei uns etwas anbieten“, kennt auch Hegele die Problematik, dass immer weniger Kinder und Jugendliche Fußball spielen.

