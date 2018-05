Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. Mai 2018 Mittwoch, 30. Mai 2018

70 Prozent vom Remsstrand verpachtet

Foto: edk

Die Anfrage, ob er am Remsstrand ein Catering anbieten darf, hat Sridevan Sriskandarajah, der Pächter der Villa Hirzel, bereits im vergangenen Jahr an die Stadt gerichtet. In die Tat umgesetzt wird das Vorhaben nun erstmals in diesem Sommer. Die Stadt verspricht sich durch den Pachtvertrag mehr soziale Kontrolle.

Quadratmeter, alsobisProzent der Fläche am Remsstrand, wurden laut dem städtischen Pressesprecher Markus Herrmann an Sriskandarajah verpachtet, der die Fläche durch entsprechende Pfosten, die links und rechts am Remsstrand aufgestellt wurden, bereits „markiert“ hat. Warum sich die Stadt durch den Pachtvertrag mehr soziale Kontrolle verspricht und weshalb das Jahreine Ausnahme vom Vertrag bildet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

