Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. Mai 2018 Mittwoch, 30. Mai 2018

Modelleisenbahn-​Ausstellung im Leutze-​Saal

Galerie (2 Bilder)

Fotos: MiL

Vom 31 . Mai bis 2 . Juni 2018 findet nach 1984 zum zweiten Mal die Jahreshauptversammlung der „Internationalen Arbeitsgemeinschaft Modellbahnbau Spur 0 ″ kurz „Arge Spur 0 ″ in Schwäbisch Gmünd statt. Die Arge Spur 0 ist ein Zusammenschluss von Modellbahnfreunden, die sich alle der Baugröße Spur 0 also dem Maßstab 1 /​ 45 der Modellbahn verschrieben haben.

0

0

0

31

11

00

17

00

1

10

00

17

00

2

10

00

15

00

3

14

18

2

Verbunden mit der Jahreshauptversammlung ist immer eine Ausstellung von Modellbahnanlagen in Spurund von Modellen der einzelnen Mitglieder. Daneben stellen auch verschiedene Hersteller und Händler ihre Produkte aus. Auch ein umfangreicher Flohmarkt verschiedener Mitglieder bereichert das Angebot. Es ist eine Ausstellung, die nicht nur für die Freunde der Spursondern für alle Modellbahnfreunde sehr interessant ist. Vieles, was in Spurgebaut und dargestellt ist, kann ohne Weiteres auch auf andere Spurweiten übertragen werden. Es sind daher alle Modellbahnfreunde herzlich eingeladen, die Ausstellung im Leutze — Saal des Stadtgartens in Schwäbisch Gmünd zu besuchen. Die Öffnungszeiten sind:. Mai,Uhr bisUhr,. Juni,Uhr bisUhr und. JuniUhr bisUhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene.– € und für Jugendliche zwischenundJahre.– €.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 48 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!