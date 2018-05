Blaulicht | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

Bei Durlangen: Unwetter über dem Leintal

Es sah zunächst am Nachmittag gegen 17 Uhr so aus, als würden sich die dunklen Wolken über Durlangen und dem Leintal wieder verziehen – aber dann wurde doch ein heftiger Niederschlag daraus, sogar mit Hagel, der jedoch glücklicherweise kaum Schaden anrichtete.

Das Fronleichnams-​Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde wurde jäh beendet, der Regen spülte die Blumenteppiche weg. Wasser drang durch das Seitenportal der Kirche.Auch auf der Bundesstraße im Leintal hatte der lokal begrenzte Starkregen Folgen: das Zimmerbächle schwoll heftig an, mitgeschwemmtes Holz und Laub setzten die Fanggitter in den Gräben an der Bim Leintal zu. Die Straßenmeisterei machte sie wieder frei. Die Durlanger Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, sie beseitigte einen Baum, der auf der Straße lag.

