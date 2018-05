Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

Blumenteppich im Münster mit großer Aussagekraft

Die Blumenteppiche an Fronleichnam sind nicht nur farbenprächtig, sondern haben auch Aussagekraft. Das war beim Blumenteppich im Münster bereits zu einem Zeitpunkt der Fall, als die Ehrenamtlichen noch jede Menge Arbeit vor sich hatten.

Fitzelesgschäft – Doris Groß bringt auf den Punkt, mit wie viel Arbeit es verbunden ist, all die Bartnelken vom Stängel zu rupfen, um damit die Großbuchstaben zu zieren, die auf Papier geschrieben und in gleichmäßigem Abstand auf eine große Holzplatte geklebt wurden. Ob Fitzelesgschäft oder nicht – für Groß und die anderen Frauen und Männer der gesamten Seelsorgeeinheit ist das Gestalten des Blumenteppichs seit vielen Jahren schon ein nicht mehr wegzudenkendes Ritual. Zum Glück. Denn ohne Menschen wie sie wäre Fronleichnam in Gmünd und den umliegenden Orten nicht das, was es ist. In der Freitagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung von dieser Tradition und natürlich vom Fronleichnamsfest selbst.

