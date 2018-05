Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

Feierlicher Gottesdienst und Prozession an Fronleichnam

Fotos. Gerhard Nesper

Als gemeinsames Fest aller Gemeinden feierte die Seelsorgeeinheit Schwäb. Gmünd-​Mitte am Donnerstag Fronleichnam, das Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi.

30

Außer den Gemeinden vom Münster, St. Franziskus, St. Peter und Paul sowie St. Michael nahmen auch die muttersprachliche italienische Gemeinde San Giovanni Bosco , die kroatische Gemeinde St. Nicola Tavelic und die polnische Gemeinde Barmherziger Jesus am Fronleichnamsfest teil. Mit einem Festgottesdienst im Münster, zelebriert vom Dekan und Münsterpfarrer Robert Kloker, begannen umUhr die Feierlichkeiten, die durch die beiden Kirchenchöre und die St.-Michael-Chorknaben musikalisch umrahmt und und vom Kirchenmusikdirektor Stephan Beck an der Orgel begleitet wurden. Was Pfarrer Michael Holl in seiner Predigt thematisierte, steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

