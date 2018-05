Sport | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

Ilshofen lässt sich nicht von Normannia Gmünd abhängen

Am Mittwochabend haben sich die Augen der Verantwortlichen von drei Topteams nach Calcio Leinfelden-​Echterdingen gerichtet.

Dort haben die Gastgeber den TSV Ilshofen empfangen, das vierte Topteam. Mit dem-Erfolg hat der TSV das Quartett wieder enger zusammengebracht, ist nun mitPunkten Zweiter, mit gerade einmal zwei Punkten Rückstand auf Normannia Gmünd. Zeuge der Partie war natürlich Holger Traub, Trainer des FCN. „Es war ein in Summe verdienter, wenn auch glücklicher Sieg für den TSV“, so Traub. Kurz vor dem-Siegtreffer hat Calcio noch den Pfosten getroffen, eine knappe Viertelstunde vor Schluss war das. Nun also kann Normannia Gmünd in ihrem Heimspiel am Samstag (Uhr) gegen den VfB Neckarrems nicht aus eigener Kraft Meister werden. Die Normannia muss darauf hoffen, dass Schwäbisch Hall im Derby gegen Ilshofen noch einmal alles raushaut. Gewinnt Ilshofen am Samstag nicht, die Normannia aber siegt daheim, ist die Meisterschaft fix. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das mussten wir aber auch unabhängig vom Ilshofen-​Ergebnis“, sagt Traub pragmatisch. Kopschüttelnd, mit einem schmunzelnd nahm er den Siegtreffer des TSV zur Kenntnis: „Der Kettemann tritt aus gefühltMetern eine Bogenlampe, die hinter dem Calcio-​Torwart ins Tor fällt. Das sah nicht gewollt aus, aber eine andere Möglichkeit bestand in dieser Situation gar nicht. Also vermute ich, dass es doch gewollt war.“ Gewollt ist auch der Sieg gegen Neckarrems. Vom Ergebnis in Hall möchte er während dieserMinuten nichts wissen. Kaum vorstellbar, dass im Schwerzer vorher nichts durchsickern wird. Ein spannender Samstag steht bevor.

