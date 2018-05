Kultur | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

James Blunt im Brenzpark

Galerie (1 Bild)

Foto: ptour

Am 10 . und 11 . August wird im Heidenheimer Brenzpark wieder gefeiert. Mit James Blunt und Revolverheld werden diesmal ein großer internationaler Star sowie eine der angesagtesten deutschen Rock-​Pop-​Bands dabei sein.

2014

2017

Mit seinem Debütalbum „Back To Bedlam“ und dem darauf enthaltenen Mega-​Hit „You’re beautiful“ gelang dem britischen Singer-​Songwriter James Blunt ein kometenhafter Aufstieg von null auf hundert. Die darauf folgenden Alben standen dem in nichts nach und erklommen ebenfalls weltweit die Spitze der Charts. Als Special Guest ist Sarah Straub in Heidenheim dabei. Im Gepäck hat die preisgekrönte, bayerische Liedermacherin Songs aus ihren Erfolgsalben „Red“ () und „Love is quiet“ (). Unglaubliche dreizehn Jahre ist es schon wieder her, dass Revolverheld ihr Debütalbum veröffentlichten. Live sind die Jungs jetzt wieder zu erleben.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!