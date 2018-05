Sport | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

Normannia hoffte vergebens

Die letzten zwei Spieltage in der Fußball-​Verbandsliga werden die Entscheidung bringen, wer Meister wird und wer als Tabellenzweiter in die Relegation geht. Die allerbeste Ausgangsposition im Titelrennen hatte bis Mittwochabend der FC Normannia Gmünd und man hätte am Samstag mit einem Sieg gegen Neckarrems schon die Meisterschaft feiern können. Doch der TSV Ilshofen hat den Gmündern einen „kleinen“ Strich durch die Rechnung gemacht. Ilshofen gewann das Nacholspiel in Echterdingen mit 2 : 1 .

Was ein Tor kurz vor Schluss alles ausmachen kann: Ilshofen markierte den Siegtreffer in der. Minute, hatte Tage zuvor gegen Albstadt ebenso mitdurch ein Tor in der. Minute gewonnen und ist nun bis auf zwei Punkte an den FC Normannia herangerückt. Die letzten beiden Saisonspiele gegen Schlusslicht Hall und Abstiegskandidat Rutesheim dürften für Ilshofen kein Problem mehr darstellen. Das bedeutet für die Normannia: Nur mit zwei Siegen gegen Neckarrems und Essingen könnte man die zwei Punkte Vorsprung behalten. Unmöglich ist es nicht, aber schwierig. Anpfiff am Samstag im Schwerzer.Uhr. Eine ausführliche Vorschau am Freitag in der Rems-​Zeitung.

