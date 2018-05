Ostalb | Donnerstag, 31. Mai 2018 Donnerstag, 31. Mai 2018

Tonolzbronn: Kirchturm wird saniert

Galerie (5 Bilder)

Fotos: gbr

Seit dem Mittelalter steht im kleinen Dorf Tonolzbronn ein Kirchturm. Beim Umbau des Glockenstuhls in der Nachkriegszeit wurde allerdings nicht bedacht, wie schädlich Schwingungen der Glocken fürs Mauerwerk sind, wenn sie relativ direkt übertragen werden. Jetzt muss saniert werden.

16

1

So wie sich die Stephanuskirche aktuell präsentiert, wurde sie im frühen. Jahrhundert erbaut – zunächst noch als katholisches Gotteshaus. Als dann Württemberg nach der Reformation evangelisch wurde, wechselte auch die Kirche in Tonolzbronn bald ihre Konfession. Was so viele Jahrhunderte mehr oder weniger unbeschadet überstanden hat, wird weiterhin standfest für den christlichen Glauben sein, sollte man meinen. „Leider ist das nicht ganz so“, bedauert der evangelische Ortsgeistliche, Pfarrer Stephan Schiek. Was zu tun ist, steht in der RZ vom. Juni.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!