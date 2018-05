Ostalb | Freitag, 04. Mai 2018 Freitag, 04. Mai 2018

Geburtsstunde eines 150 -​Mann-​Chores in Iggingen

Ein neuer Männerchor hat in Iggingen seine erste Singstunde absolviert. Allein dies ist in Zeiten, in denen sich viele Chöre oder Gesangvereine auflösen, schon bemerkenswert. Dass dieser Chor aber in wenigen Wochen bereits mit der Kraft von 150 Stimmen auf der Bühne stehen will, ist ein hochgestecktes Ziel. Die Rems-​Zeitung war bei der Geburtsstunde dieses recht ehrgeizigen Projekts dabei.

Für jedes Jahr eine Stimme – dieses Ziel hat man sich beim Gesang– und Musikverein Cäcilia Iggingen für das Festkonzert am. Juni vor dem Rathaus gesteckt. Angesichts der Chorgründung annobraucht man alsoMannen. Mindestens. Es dürfen am Ende natürlich auch ein paar mehr sein – und es wird niemand heim geschickt, wenn das Soll erfüllt ist. Mehrheitlich Igginger sollen es sein, die durch ihre Stimme der langen Chortradition im Ort ihre Referenz erweisen. Wie man ein solches Projekt angeht und wie die Resonanz bei der ersten Singstunde war, schildert die Rems-​Zeitung in ihrer Samstagsreportage am. Mai.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 41 Sekunden.

