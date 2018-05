Schwäbisch Gmünd | Samstag, 05. Mai 2018 Samstag, 05. Mai 2018

Doppelte Freude für die Rechberger Feuerwehr

Fotos: Gerhard Nesper

Am Tag des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, ging für die Rechberger Abteilung ein Traum in Erfüllung: nicht nur das neu erstellte Feuerwehrhaus wurde eingeweiht, auch ein nagelneues Löschfahrzeug wurde seiner Bestimmung übergeben.

„Alles ist möglich, wenn alle mitmachen“, so Uwe Schubert. Und so war es eben möglich, am Tag des St. Florian das Feuerwehrhaus und das neue Fahrzeug einzuweihen und zu übergeben. OB Richard Arnold meinte, die zeitgemäße Ausstattung der Gmünder Feuerwehr sei elementar und wichtig für die Leistungsfähigkeit, die Sicherheit und die Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr. Deshalb sei es eine große Freude, dass man heute einweihen könne, was der Gemeinderat im Januarbeschlossen hatte. Entstanden sei ein modernes Gebäude mit geeigneten Raumstrukturen, getrennten Umkleide-​, Wasch– und Duschräumen, Räume für die Jugendfeuerwehr und ausreichende Parkmöglichkeiten. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

