Fest auf dem Gmünder Sonnenhügel

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einer interreligiösen Feier auf dem Falkenbergplatz startete am Sonntag das beliebte Hardt-​Fest, in diesem Jahr unter dem Motto „ZusammenWachsen“.

Katja Rettenmeier, die Wohnheimleitern auf dem Hardt und Jakob Arik von der VGW führten durchs Programm und gaben das Wort an den „Bürgermeister des Sonnenhügels“ Hermann Schoell. Dieser begrüßte im Namen des „Bürgervereins Starkes Hardt“ Oberbürgermeister Richard Arnold, Baubürgermeister Julius Mihm, Celestino Piazza, Geschäftsführer der VGW und die Stadtteilkoordinatorin Regina Schwarz. „Der Gmünder Sonnenhügel strahlt und hat sich fürs heutige Fest herausgeputzt“ meinte Schoell und bezeichnete das Hardt als bevorzugtes Wohngebiet mit hoher Lebensqualität. Was sonst noch alles geboten war steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

