Sport | Sonntag, 06. Mai 2018 Sonntag, 06. Mai 2018

Fußball-​Kreisliga AI: TSG II und TVH im Gleichschritt an der Spitze

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

In der Fußball-​Kreisliga A I haben sich die beiden Topteams im Gleichschritt durchgesetzt. Hofherrnweiler II hat gegen Großdeinbach mit 4 : 0 gewonnen, mit demselben Ergebnis hat sich Heuchlingen in Herlikofen durchgesetzt.

Einen munteren Somerkick haben die Zuschauer in Bargau erlebt. Dabei waren die Gastgeber das dominierende Team, das wes allerdings erst viel zu spät schaffte, den Sack zuzumachen. Straßdorfs spielender Co-​Trainer Ertac Seskir hielt seine Mannen alleine im Spiel. Tore:Kübler (.),alle Seskir (.,.,.),beide Schneider (.,.),Vogel (., HE).Die Gäste waren sehr engagiert und hatten zu Beginn einen Lattentreffer. Im weiteren Spielverlauf übernahm die Heimelf das Kommando und gewann verdient. Tore:M. Melzer,Kurz,Rembold,Schlipf.Den Gastgebern fehlten verletzungsbedingt gleich sechs Stammkräfte, so dass ein Dagegenhalten gegen den Tabellenführer nur schwer möglich war. Heuchlingen war das fußballerisch überlegene Team und hat dadurch einen ungefährdeten Sieg einfahren können. Tore:Häusler (.),alle Bellendorf (.,.,.).Der TSV Waldhausen war durchaus für den Abstiegskampf gerüstet, allerdings war er nicht auf derartig aktive Schechinger vorbereitet. Die Gäste dominierten das Geschehen von Beginn an und hatten keinesfalls die Absicht, Mitleid zu zeigen. Stattdessen ging es immer wieder mit Volldampf in Richtung Tor der Gastgeber und so stand es am Ende. Die Waldhausener rutschen damit auf den Relegationsplatz ab. Tore: keine InfosNachdem bereits die zweite Mannschaft ihre Teilnahme in der Kreisliga B zurückziehen musste, ist auch die erste Mannschaft des TSB Gmünd mittlerweile stark ersatzgeschwächt.Dennoch konnte man gegen den. FC Stern Mögglingen in den erstenMinuten relativ gut mithalten, auch wenn man schon nachMinuten in Rückstand geriet. Nach einer halben Stunde glich Friedl zumaus. Doch kurz vor der Pause brachte Keskin die Mögglinger mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung. Zwei Leistungsträger des TSB fielen zur Pause aus und damit war die zweite Hälfte ein leichtes für die Gäste. Keskin traf noch ein drittes Mal und damit war die Partie endgültig gelaufen. Tore:Keskin (.),Friedl (.),Keskin (.),Keskin (.)Obwohl diese beiden Mannschaften kaum weiter auseinander stehen könnten in der Tabelle, schaffte es der SV Göggingen, den Tabellendritten Böbingen in den erstenMinuten gut zu beschäftigen. Trotzdem konnten die Gäste mit dem Pausenpfiff in Führung gehen. Dasvon Geller folgte dann direkt mit dem Wiederanpfiff und die guten Vorsätze für die zweitenMinuten waren dahin. Als Hager in der. Minute daserzielte, war die Partie dann früh entschieden. Tore:Betz (.),Geller (.),Hager (.)Obwohl die Mutlanger in dieser Partie deutlich mehr vom Spiel hatten, gelang es ihnen nicht, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Die Gäste aus Essingen verließen sich auf ihr Defensivspiel und wussten genau, wann und wie sie Akzente setzen konnten.Konle tat dies bereits in der achten Minute zum. Allerdings ließen sich die Mutlanger nicht unterkriegen und hatten bis zur Pause das Ergebnis egalisiert. In den zweitenMinuten bot sich exakt das gleich Bild. Beide Mannschaften hatten sich wohl schon mit dem Remis abgefunden, doch in der. Minute gelang Essingen II per Freistoß von Robin Landgraf der Siegtreffer zum. Tore:Konle (.),Enis Zejnulahi (.),Landgraf (.)Die Waldstetter hatten immer in ihrem Hinterkopf, dass nun jedes Spiel und jeder Punkt im Abstiegskampf zählt und genau so traten sie auch auf. Bereits in der vierten Minute sorgte Börngen für dasDanach hatten die Hausherren noch einige Chancen nutzten diese aber nicht. Die Bettringer kamen besser ins Spiel und glichen vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel ging es einige Zeit hin und her, doch nach einer guten Stunde ging den Gästen langsam die Puste aus gegen die aktiven Hausherren. Celik, Kolb und Hollas nutzten das und schraubten das Ergebnis aufhoch, was schließlich den Sieg bedeutete.Tore:Börngen (.),Kristen (.),Celik (.),Kolb (.),Hollas (.)

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 180 Sekunden.

