Schwäbischer Wald: Führungshaus der Feuerwehren

Zum ersten Mal wurde bei einer Großübung der Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbischer Wald mit dem neu eingeführten Konzept des Führungshauses gearbeitet.

Ausgangsszenario für die Flächenlageübung der Feuerwehren aus Durlangen, Mutlangen, Ruppertshofen, Spraitbach und Täferrot bildete die Annahme eines schweren Unwetters.Sollte dieser Fall mit zahlreichen kleineren und größeren Einsätzen tatsächlich auftreten, würde in Durlangen ein sogenanntes Führungshaus in Kraft treten, von dem aus der Einsatz dann koordiniert wird. Seit Ende April ist das Führungshaus der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbischer Wald zentral in Durlangen, von wo aus auch der erste Einsatz bei der Großübung erfolgte. Über den Ablauf der Übung berichtet die RZ am. Mai.

