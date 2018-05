Sport | Sonntag, 06. Mai 2018 Sonntag, 06. Mai 2018

WSG ALLOWA mit dem Rücken zur Wand: 21 : 25 im ersten Relegationsspiel

Das war nichts! Zumindest nicht viel, was die Damen der Spielgemeinschaft ALLOWA am Samstag in der Lorcher Schäfersfeldhalle gegen den TSV Köngen abgeliefert haben. Mit 25 : 21 gewann der TSV Köngen das erste von zwei Relegationsspielen und kann am Donnerstag daheim den Klassenerhalt in der Württembergliga klarmachen.

Dabei sind vier Tore in einem Spiel durchaus aufzuholen. Und wenn man die unzähligen ungenutzten Chancen der ALLOWA dazu rechnet, dann wäre durchaus ein WSG-​Sieg möglich gewesen. Aber am Samstag passte fast nichts zusammen. Schon der erste Strafwurf nach vier Minuten wurde beim Stand vonvergeben, zwei weitere nicht verwandelte Siebenmeter kamen im Lauf der Partie dazu. Und bevor die WSG ALLOWA nach knapp zwölf Minuten (!) dann den Ausgleich zumhergestellt hatte, waren es eine Handvoll klarster Chancen, die man ausgelassen hatte und meist an der guten Gästetorhüterin scheiterte.Aber man war bis zur. Minute noch dran und bekam die starken Gäste besser in den Griff. Doch die letzten Minuten vor der Pause waren vermutlich die entscheidenden, denn der TSV Köngen zog vonaufdavon. Fast ein Spiegelbild war die zweite Halbzeit.

