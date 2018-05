Sport | Sonntag, 06. Mai 2018 Sonntag, 06. Mai 2018

Zweiter Inklusiver Kick: „Hier in Gmünd wird Inklusion gelebt“

Die zweite Auflage des Inklusiven Kick der Stadt Schwäbisch Gmünd ist erneut ein voller Erfolg gewesen. Mehr Teilnehmer als 2017 bei gleichbleibender Mannschaftszahl hat dieses Fußballturnier zu einer fröhlichen Veranstaltung werden lassen, sowohl für Menschenmit als auch ohne Handicap. Den Wanderpokal hat sich der Hörgeschädigtenverein, wie im vergangenen Jahr, geschnappt.

„Die Leute, die hier geholfen haben, sagten schon vor der Veranstaltung, dass sie sich wieder darauf freuen würden, weil sie es im vergangenen Jahr schon so nett fanden“, sagte Sandra Sanwald vom Aktionsplan Inklusion Schwäbisch Gmünd. Ja, es wurde erneut eine nette Veranstaltung, in der es auf den beiden Kleinspielfeldern spielerisch heiß herging. Den Wanderpokal schnappte sich wie schon im vergangenen Jahr der Hörgeschädigtenverein, bei dem Sportbürgermeister Joachim Bläse mitwirkte. Der musste sich erst einmal daran gewöhnen, sich mit den Hörgeschädigten zu verständigen. „Am Anfang habe ich immer gerufen, instinktiv. Bis sich irgendwann mal gemerkt habe, dass meine Mannschaftskameraden nur auf Winken reagieren“, sagte Bläse schmunzelnd. Mithat sich das Team von Bläse im Finale gegen die Stauferkicker durchgesetzt. Die Turnierleitung nahm Ralf Wiedemann vor, Vorsitzender des Stadtverbands Sport. Bevor er aber zum Mikrofon gegriffen hatte, spielten die Los Krawallos und eröffneten so das Event. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen hatte man zunächst überlegt, die Zwischenrunde ausfallen zu lassen, was man aber schnell wieder verwarf. „Man sieht ja, mit welchem Engagement die Leute hier dabei sind, deswegen haben wir die Zwischenrunde auch beibehalten. Wir vom Stadtverband wollten uns bei diesem Turnier einbringen, denn die Inklusion im Sport ist für uns sehr wichtig“, so Wiedemann, der stolz ist auf die Inklusionsarbeit Schwäbisch Gmünds.

