Sport | Montag, 07. Mai 2018 Montag, 07. Mai 2018

FC Alfdorf wird sich nicht vom Spielbetrieb der B-​Liga abmelden

Galerie (2 Bilder)

Fotos: läm/​zi

Bereits zweimal in dieser Saison ist Fußball-​B-​Ligist FC Alfdorf nicht zu einem Spiel angetreten. Beim dritten Mal würde es den Ausschluss vom Spielbetrieb bedeuten. Das wird nicht passieren, wie Trainer Thomas Rieger explizit sagt.

Erst vier Punkte geholt, bedingt allerdings auch durch die Rückzüge des TSB Gmünd II und des TV Herlikofen II und am vergangenen Spieltag das zweite Mal nicht angetreten. Da werden schnell Gedanken laut, die den dritten Rückzug vermuten lassen in der Fußball-​Kreisliga B I. Mitnichten, wie Alfdorfs Trainer Thomas Rieger (kleines Foto) gegenüber dieser Zeitung kundtat. „Wir hatten am vergangenen Spieltag akuten Spielermangel. Einige waren krank, viele dann auf Familienfesten, die nicht in der Nähe waren. Wir haben den Spraitbachern ein Angebot gemacht, egal zu welchem anderen Termin gegen sie anzutreten“, berichtet Rieger. „Wir wollten das Spiel nicht ausfallen lassen. Unser Angebot ist aber von den Spraitbachern abgelehnt worden mit der Begründung, dass ihnen unter der Woche auch nicht alle Spieler zur Verfügung stehen würden“, fährt Rieger fort.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!