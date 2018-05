Schwäbisch Gmünd | Montag, 07. Mai 2018 Montag, 07. Mai 2018

Katrin Barth arbeitet für die Firma Ropa – auch von Shanghai aus

Fotos: pr

Wer beruflich mit Katrin Barth zu tun hat, der wundert sich zunächst über ihre Arbeitszeiten. Dass mitten in der Nacht oder am frühen Morgen eine E-​Mail von ihr eintrifft, ist die Regel. Ungewöhnlich ist das nicht – denn Barth lebt gemeinsam mit ihrem Mann in Shanghai. Ihr Arbeitgeber – die Firma Ropa in Gmünd – ist derselbe geblieben.

2014

Lange überlegen musste Katrin Barth nicht, als sievor der Entscheidung stand, ihren Mann Cris-​Simon in die größte Stadt Chinas zu begleiten. Dieser hatte die Möglichkeit, für seine Firma als Expat in Shanghai zu arbeiten.Seit fast vier Jahren lebt das Gmünder Ehepaar nun hier. An ihrer Arbeit als Mediengestalterin hat sich für Katrin Barth nichts geändert – nach wie vor ist sie bei Ropa tätig. Was es ihr so einfach gemacht hat, sich in Shanghai wohlzufühlen und was es wiederum einfach macht, eines Tages nach Deutschland zurückzukehren, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

