Massive Gefährdung des Verkehrs

Der Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes Benz gefährdete am Samstagabend durch seine Fahrweise wohl mehrere Verkehrsteilnehmer. Gegen 23 . 40 Uhr überholte er auf der B 29 kurz nach dem Verteiler Iggingen einen weißen VW Golf.

Beim Wiedereinscheren, so wurde durch einen Zeugen angezeigt, fuhr der Unbekannte mit einer Geschwindigkeit zwischenundkm/​h bis auf den Abstand von nur einem Meter an den weißen Golf heran. Anschließend überholte er auch dieses Fahrzeug und leitete völlig grundlos eine Vollbremsung ein. Die Fahrerin des VW Golfs konnte einen Zusammenstoß nur durch das völlige Abbremsen ihres Fahrzeuges verhindern. Anschließend fuhr der Mercedes in Richtung Böbingen davon. Die Fahrerin des Golfs stand anschließend erkennbar unter Schock. Hinweise auf den schwarzen Mercedes und dessen Fahrer bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon/​

