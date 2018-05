Schwäbisch Gmünd | Montag, 07. Mai 2018 Montag, 07. Mai 2018

Vorfreude: Noch ein Jahr bis zur Eröffnung der Remstal-​Gartenschau

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

In einem Jahr, genau am 10 . Mai 2019 , öffnet die Remstal-​Gartenschau offiziell ihre vielen Pforten. Aus diesem Anlass gibt die Rems-​Zeitung am Dienstag auf vier Sonderseiten einen Überblick zu den Vorbereitungen in den 16 teilnehmenden Kommunen.

800

24

Weiterer Anlass unserer Sonderveröffentlichung: Symbolträchtig und mit Vorfreude auf das Jahrhundertereignis werden sich am Donnerstag (Feiertag Christi Himmelfahrt) fastWanderer auf den Weg durch den „Unendlichen Garten“ (Motto der Remstal-​Gartenschau) machen. Eine-​Stunden-​Wanderung führt von Lorch-​Waldhausen zur Remsmündung nach Remseck. In Schwäbisch Gmünd-​Kleindeinbach startet eine Zwölf-​Stunden-​Tour, die zum Remsursprung nach Essingen geht. Das Interesse an beiden Wanderungen war und ist gigantisch. Die Anmeldefrist ist zwar abgelaufen, doch können sich Interessierte noch spontan auf eigene Verantwortung und Kosten anschließen. Mehr Informationen dazu gleichfalls am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Unserer Bilder zeigen die Baustellen und Vorbereitungen auf die Gartenschau in Mögglingen, Böbingen, Hussenhofen, Gmünd und Lorch.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!