Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 08. Mai 2018 Dienstag, 08. Mai 2018

Dauerausstellung im Museum im Prediger öffnet wieder

Fotos: nb

Dass die Dauerausstellung im Museum im Prediger aufgrund einer Baustelle viel länger als gedacht gesperrt war, gehört spätestens ab Sonntag der Vergangenheit an. Dann nämlich können die Museumsbesucher endlich wieder all die Raritäten bewundern, die im 3 . Obergeschoss zu sehen sind. Auch einige neue Schätze sind darunter.

In ganz Deutschland stehen die Museen am Sonntag in einem ganz besonderen Licht. Und gerade für Gmünd könnte das bundesweite Motto des Internationalen Museumstages „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ nicht passender sein. Bei freiem Eintritt bekommen die Besucher nicht nur Einblick in die aktuellen Ausstellungen, sondern dürfen endlich wieder einen Blick auf die Kostbarkeiten werfen, die im. Obergeschoss ausgestellt sind. Welche Schätze zu bewundern sein werden, was sich alles verändert hat und auf was sich die Museumsbesucher spätestens abfreuen dürfen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

