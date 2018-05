Blaulicht | Mittwoch, 09. Mai 2018 Mittwoch, 09. Mai 2018

Großbrand in Waiblingen

Am Mittwochmorgen ist in einem Entsorgungsunternehmen in Waiblingen ein Großbrand ausgebrochen. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei befinden sich im Großeinsatz im Industriegebiet Eisental.

Der Brand brach gegenUhr in einer Gewerbehalle in der Straße Schänzle aus, die mittlerweile eingestürzt ist. Das Gewerbegebiet ist großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauern derzeit (StandUhr) noch an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird gebeten, Türen und Fenster im erweiterten Umkreis geschlossen zu halten. Über Verletzte, Brandursache oder Schaden liegen noch keine Informationen vor.ERGÄNZUNG:Mit StandUhr löschen die Feuerwehren immer noch. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waiblingen, Weinstadt und Fellbach sind dazu übergegangen die brennende Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Priorität liegt aktuell darauf, die angrenzenden Gebäude zu schützen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der brennenden Halle aus. In dieser wurden hauptsächlich Kunststoffabfälle, Altbatterien und ausgediente Spraydosen gelagert. Zu diesem Zeitpunkt warenBeschäftigte in der Halle tätig. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Einige Pkw von Mitarbeitern der betroffenen Firma sind bereits in Mitleidenschaft gezogen worden.Die Feuerwehr ist mitFahrzeugen und mehr alsEinsatzkräften vor Ort. Rettungsdienste sind mitFahrzeugen und knappMann vor Ort. Das Gewerbegebiet ist weiterhin großräumig abgesperrt. Es befinden sich zahlreiche Polizeibesatzungen im Einsatz. Zudem ist ein Polizeihubschrauber in der Luft. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Luftmessungen mit Spezialgerät durch die Feuerwehr Backnang durchgeführt. Es wird weiterhin gebeten, die Türen und Fenster großräumig geschlossen zu halten.Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.WEITERE ERGÄNZUNG:Die Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile (Uhr) unter Kontrolle und größtenteils gelöscht. Luftmessungen wurden vor Ort durchgeführt. Das Ergebnis der Luftmessungen hat ergeben, dass die Emissionen im tolerierbaren Bereich liegen. In Waiblingen wird weiterhin empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für das weitere Umfeld wurde die Empfehlung bereits aufgehoben.

