Ostalb | Mittwoch, 09. Mai 2018 Mittwoch, 09. Mai 2018

Heubach: Spatenstich an der Verkehrs-​Hauptschlagader

Foto: gn

Um Anwohnern und Bürgern die in der Gmünder Straße stattfindenden Baumaßnahmen vorzustellen, hatte Bürgermeister Frederick Brütting zum Ortstermin am Heubacher Postplatz eingeladen.

Dies sei eine von zwei Großmaßnahmen, so Brütting, die im Zuge der Stadtsanierung erfolge. Es sei ein ganz zentrales Projekt, das nur durch Zuschüsse von Land und Bund finanziert werden könne. Für den Umbau der Stadthalle mitMillionen und die Baumaßnahmen in der Gmünder Straße mitMillionen habe Heubach Zuschüsse vonundEuro erhalten, müsse aber zwei Drittel selbst stemmen. Wie die Gmünder Straße im November aussieht, steht in der RZ vom. Mai.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 26 Sekunden.

