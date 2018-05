Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 09. Mai 2018 Mittwoch, 09. Mai 2018

Kulturprojekt in der Grundschule Hardt

Fotos: esc

„Die Kinder sind einfach toll“, schwärmt der Schauspieler Luis Hergón von den Viertklässlern der Hardtschule, mit denen er zur Zeit im Rahmen des landesweiten Projektes „Kulturagenten für kreative Schulen Baden-​Württemberg“ ein Tanztheater-​Stück auf die Beine stellt. „Sie lernen unglaublich schnell.“

Drei Schulen in Gmünd nehmen an diesem Projekt teil, das Kindern die Welt der Kultur näherbringen soll, die nicht von Haus aus mit Kultur in Berührung kommen. „Außer der Grundschule Hardt sind das die Schiller-​Realschule und die Friedensschule“, erklärt die Kulturagentin Johanna Niedermüller. Für die Rektorin der Grundschule Hardt, Bärbel Schlienz ist das Projekt weit mehr als nur ein Projekt. „Es ist so toll zu sehen, was in den Kindern steckt, und welchen Spaß sie daran haben.“ Was das Projekt für die Kinder bedeutet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 33 Sekunden.

